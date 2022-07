Highlights बाड़मेर जिले के बायतू इलाके में हुआ हादसा, वायुसेना का दो सीटों वाला मिग-21 ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्‍त। विमान राजस्थान के उतरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण उड़ान के लिए रवाना हुआ था, रात करीब 9.10 बजे हुआ हादसा। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

बाड़मेर: भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान गुरुवार रात राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो पायलटों की मौत हो गयी। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था। गुरुवार रात 9.10 बजे यह हादसा बायतू के भीमड़ा गांव के पास हुआ।

भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया,‘‘ भारतीय वायुसेना का दो सीटों वाला मिग-21 ट्रेनर विमान आज शाम राजस्थान के उतरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण उड़ान के लिए रवाना हुआ। रात करीब 9:10 बजे बाड़मेर के पास विमान दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया। दोनों पायलटों को जानलेवा चोटें लगीं।’’

ट्वीट में कहा गया, ‘‘ भारतीय वायुसेना को पायलटों की जान जाने का गहरा दुख है और वह शोक की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।’’

इससे पहले बाड़मेर के कलेक्टर लोक बंधु ने बताया, ‘‘यह वायुसेना का विमान था जो बायतू के भीमड़ा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने पर आला अधिकारी घटनास्‍थल पर पहुंचे।

An Indian Air Force MiG-21 Type-69 trainer jet has crashed in Barmer, Rajasthan, #India. Both pilots have died. pic.twitter.com/lLOTK3LSJB