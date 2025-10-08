Air Force Day: हिंडन एयरबेस पर एयर Warriors का फ्लैग मार्च, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 8, 2025 14:08 IST2025-10-08T14:03:36+5:302025-10-08T14:08:36+5:30
वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के ‘‘साहसिक और सटीक’’ हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई के उचित स्थान को बहाल किया।
वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के ‘‘साहसिक और सटीक’’ हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई के उचित स्थान को बहाल किया। वायु सेना प्रमुख ने कहा कि उनकी सेना ने दुनिया के समक्ष यह साबित कर दिया कि वायु शक्ति का उपयोग कुछ ही दिनों में सैन्य परिणामों को आकार देने में कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। एयर चीफ मार्शल सिंह ने हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस के अवसर पर वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे प्रदर्शन ने हमें पेशेवर स्तर पर गौरवान्वित किया। हमने दुनिया के समक्ष यह साबित कर दिया कि वायु शक्ति का इस्तेमाल कुछ ही दिनों में सैन्य परिणामों को आकार देने में कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।’’
#WATCH | गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हिंडन एयर बेस पर परेड का निरीक्षण करते हुए, जहां वायु सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2025
(वीडियो: ANI/भारतीय वायु सेना) pic.twitter.com/h9R1K5cjaJ
वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को इस बात का एक शानदार उदाहरण बताया कि ‘‘सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चयी कार्यान्वयन’’ के जरिए क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत के साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई को उचित स्थान दिलाया।’’ एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, ‘‘हमारी मजबूत वायु रक्षा संरचना और सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के आक्रामक इस्तेमाल ने दुश्मन की क्षमता को सीमित कर दिया और हमारी महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की।’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्वदेशी रूप से विकसित और एकीकृत हथियारों ने दुश्मन के इलाके में गहराई तक सटीक और विनाशकारी प्रहार किए। उनका प्रदर्शन स्वदेशी रूप से विकसित क्षमताओं में हमारे विश्वास को पुष्ट करता है।’’
गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) October 8, 2025
Watch Live: https://t.co/kngsNAnqRD@DefenceMinIndia@IAF_MCC@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD@adgpi@indiannavy#93rdAnniversary#IndianAirForceDaypic.twitter.com/Mz0ZvPRpiw
एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना की अभियानगत योजनाओं में नयी प्रणालियों, हथियारों और उपकरणों के एकीकरण की बढ़ती गति एक ‘‘महत्वपूर्ण सफलता’’ रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं देख सकता हूं कि वायु योद्धाओं में जवाबदेही, सुरक्षा और संरक्षा की संस्कृति बढ़ी है और यह हमारी कम हुई दुर्घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सभी स्तरों पर नेता आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और असाधारण दूरदर्शिता एवं सहानुभूति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक प्रशिक्षण मिले और वह प्रेरित हो।’’
आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल सहित कई विशिष्ठ गणमान्य अतिथि मौजूद है।#IndianAirForce#IndianAirForceDay2025@IAF_MCC— SansadTV (@sansad_tv) October 8, 2025
Watch Live Here:- https://t.co/YjKKPIXdsupic.twitter.com/D67zLTw2Q3