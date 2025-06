Ahmedabad Plane Crash: सीट 11ए पर बैठे विश्वाशकुमार ने दुर्घटना से चमत्कारिक रूप से बचने की कहानी सुनाई | VIDEO

अहमदाबाद: अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति, जिसमें 265 लोग मारे गए थे, ने खुलासा किया है कि कैसे वह आपदा के बाद भड़की आग से चमत्कारिक रूप से बच गया। ब्रिटिश नागरिक विश्वाश कुमार रमेश विमान के बाईं ओर आपातकालीन द्वार के बगल में 11A में बैठे थे। उन्होंने कहा कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही टूट गया और उनकी सीट मलबे से अलग हो गई। नतीजतन, वह विमान के बाकी हिस्सों में लगी आग से बच गया।

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से उन्होंने कहा, "विमान टूट गया और मेरी सीट उतर गई। इस तरह मेरी जान बच गई।" रमेश ने डॉक्टरों को बताया कि वह विमान से कूदा नहीं था, बल्कि विमान के टूटने के समय वह अपनी सीट पर बंधा हुआ था, लेकिन उसे बाहर फेंक दिया गया।

उन्होंने डीडी न्यूज़ को बताया, "मैं जिस जगह उतरा, वह नीची जगह थी... मैंने सीट बेल्ट उतार दी और एक पल के लिए, मैं अपनी जान के लिए डर गया। लेकिन मैं ज़मीन के पास था, इसलिए मैंने बाहर निकलने की कोशिश की।" विमान के दरवाज़े टूटे हुए देखकर, रमेश ने कहा कि वह पैदल ही बाहर निकलने में सक्षम था, जबकि उसने अपने आस-पास यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को मरते हुए देखा। रमेश ने कहा, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे बच गया। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। लोग मेरी आँखों के सामने मर गए।"

Exclusive conversation with Ramesh Vishwashkumar, the only survivor of the Ahmedabad plane crash.



