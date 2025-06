Plane Crash Updates: अहमदाबाद हवाई अड्डे पर AI171 दुर्घटना के लिए हेल्पलाइन सक्रिय

नई दिल्ली:अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे के बाद एयरलाइन ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एक्स पर एक पोस्ट में एयर इंडिया ने लिखा, "हमने अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800 5691 444 भी स्थापित किया है।"

इसके अतिरिक्त, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऑपरेशनल कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया है। मंत्रालय ने कहा, "AI171 दुर्घटना के मद्देनजर, सभी विवरणों के समन्वय के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक परिचालन नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया गया है। संपर्क: 011-24610843 | 9650391859। हम सभी प्रभावितों को त्वरित प्रतिक्रिया और पूर्ण सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

Helpline activated for AI171 crash in Ahmedabad Airport: 9974111327



