Ahmedabad plane crash: 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई सवार, एअर इंडिया विमान उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त, देखिए वीडियो

Highlights Ahmedabad plane crash:तत्काल यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। Ahmedabad plane crash: तत्काल बचाव, निकासी और अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया। Ahmedabad plane crash: काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा गया।

अहमदाबादः अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघाणी नगर इलाके में बृहस्पतिवार दोपहर एअर इंडिया का लंदन जा रहा विमान उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 10 सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे। टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में कम से कम 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई सवार थे। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की भी आशंका है। पुलिस ने यह जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक बयान में कहा कि अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए एअर इंडिया के विमान में 232 यात्री और चालक दल के 10 सदस्य सवार थे।

VIDEO | Ahmedabad Plane Crash: Firefighting teams at the spot making efforts to put out the fire. Rescue operations underway.



Air India flight AI-171 from Ahmedabad to London, Gatwick, on Thursday, was involved in a crash shortly after takeoff, outside the airport.



(Full video… pic.twitter.com/ZAoYdWiRYo — Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025

VIDEO | Ahmedabad Plane Crash: Efforts are underway to bring the fire under control.



(Disclaimer: Disturbing visuals. Viewers discretion advised.) pic.twitter.com/tbTV83mbHy— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025. At this moment, we are ascertaining the details and will share further updates at the earliest on https://t.co/Fnw0ywg2Zt and on our X handle (https://t.co/Id1XFe9SfL).



-Air India…— Air India (@airindia) June 12, 2025

बोइंग विमान को उड़ान भरने के तुरंत बाद एकदम नीचे आता देखा गया और यह अपराह्न करीब दो बजे हवाई अड्डे के नजदीक मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद, इलाके में काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने तत्काल बचाव, निकासी और अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की। प्रधानमंत्री ने दोनों को अहमदाबाद जाने और इस दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों को तत्काल यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है।

एअर इंडिया ने 'एक्स' पर एक पोस्ट कर कहा, ''अहमदाबाद-लंदन गैटविक की उड़ान संख्या एआई171 आज, 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल हम विवरण का पता लगा रहे हैं और जल्द ही आगे की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ एक्स हैंडल पर साझा करेंगे।''

पुलिस ने बताया कि विमान अहमदाबाद के मेघाणीनगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि कई घायलों को शहर के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस उपायुक्त कानन देसाई ने कहा, ''हम हताहतों के बारे में विवरण जुटा रहे हैं।'' अग्निशमन अधिकारी जयेश खड़िया ने बताया कि आग बुझाने के लिए दमकल वाहन मौके पर भेजे गये हैं।

Web Title: Ahmedabad plane crash total 242 pass 169 Indians, 53 Britons, 7 Portuguese and 1 Canadian board plane that crashed in India see video