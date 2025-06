Ahmedabad plane crash: विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक?, ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने कहा-भयावह

Highlights Ahmedabad plane crash live updates: उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उड़ान संख्या एआई 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। Ahmedabad plane crash live updates: अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। Ahmedabad plane crash live updates: तत्काल पता लगाने और सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

Ahmedabad plane crash live updates: ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने बृहस्पतिवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद, लंदन जाने वाले एअर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक व्यक्त किया है। इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिकों सहित कुल 242 लोग सवार थे। स्टॉर्मर ने एक बयान में कहा, ‘‘कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य भयावह है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे पल-पल की जानकारी दी जा रही है तथा इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं।’’

#WATCH | Relief and rescue efforts are underway at the site of Air India plane crash in Ahmedabad



Union Home Minister Amit Shah has spoken to the Gujarat CM and promised all Central assitance pic.twitter.com/PqsaCsnFKd