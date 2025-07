'कुछ नहीं बोलता, आधी रात को जागता है': अहमदाबाद दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति भाई को खोने के बाद अभी भी सदमे से त्रस्त

अहमदाबाद:एयर इंडिया के उस घातक विमान हादसे के लगभग एक महीने बाद, जिसमें 275 लोगों की जान चली गई थी, 44 वर्षीय रमेश कुमार, जो इस हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति थे, उस भयावह उड़ान के सदमे से अभी भी त्रस्त हैं। परिवार के मुताबिक, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ने 12 जून की इस त्रासदी में अपने भाई अजय को खो दिया था और तब से लगभग खामोश हैं।

उनके चचेरे भाई सनी कुमार के अनुसार, रमेश ने अपने करीबी परिवार के अलावा किसी से बात नहीं की है और वह घबराहट, रातों की नींद हराम होने और भारी दुःख से जूझ रहे हैं। सनी ने पीटीआई को बताया, "वह अभी भी आधी रात को जाग जाते हैं और उन्हें दोबारा सोने में दिक्कत होती है। हम उन्हें दो दिन पहले एक मनोचिकित्सक के पास ले गए थे... उन्होंने अभी तक लंदन लौटने की कोई योजना नहीं बनाई है।"

British national Vishwash Kumar Ramesh, the sole survivor of the Air India crash, carried his brother's coffin at his funeral. #AirIndia #AirIndiaCrash #Survivor #vishwashkumarramesh #AirIndiaFlightCrash pic.twitter.com/7damA2Ys7M

रमेश और अजय लंदन वापस जाने के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 171 पकड़ने के लिए दीव से अहमदाबाद आए थे। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बोइंग 787-8 विमान एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई और 34 अन्य ज़मीन पर गिर गए।

रमेश 11A में आपातकालीन निकास द्वार के पास बैठे थे। दूरदर्शन को दिए एक साक्षात्कार में, उन्होंने याद करते हुए कहा, "सौभाग्य से, विमान का वह हिस्सा जहाँ मैं बैठा था, छात्रावास परिसर के भूतल पर गिर गया। जब मैंने देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो मैंने खुद से कहा कि मैं कोशिश करके बाहर निकल सकता हूँ। आखिरकार, मैं बाहर आ गया।"

A chilling new video has emerged from the site of the devastating Air India Flight AI-171 crash, showing Vishwash Kumar Ramesh — the sole survivor of the tragedy — walking away from the smouldering wreckage with smoke billowing behind him. pic.twitter.com/Xln3BgmdIr