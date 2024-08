अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से उतरी; किसी के घायल होने की सूचना नहीं, देखें तस्वीरें और वीडियो

Highlights भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कानपुर स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए स्थान पर बसें भेजी हैं। भारतीय रेलवे फिलहाल घटना की जांच कर रहा है। माना जाता है कि एक बोल्डर इंजन से टकराया है, जिससे इंजन के कैटल गार्ड को काफी नुकसान हुआ है।

कानपुर: अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 19168) शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच पटरी से उतर गई। खबर लिखे जाने तक कोई क्षति तत्काल दर्ज नहीं की गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कानपुर स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए स्थान पर बसें भेजी हैं। भारतीय रेलवे फिलहाल घटना की जांच कर रहा है।

ड्राइवर की प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, माना जाता है कि एक बोल्डर इंजन से टकराया है, जिससे इंजन के कैटल गार्ड को काफी नुकसान हुआ है। संबंधित स्टेशनों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

1. PRYJ: 0532-2408128, 0532-2407353, 0532-2408149

CNB: 0512-2323018, 0512-2323016, 0512-2323015

2. MZP: 0544-2220097

3. FTP: 7392964622

4. NYN: 0532-2697252

5. CAR: 8840377893

6. ETW: 7525001249

7. HRS/ASM: 7525001336

8. PHD: 7505720185

Uttar Pradesh | Buses reached the site and carried passengers to Kanpur. 8 coaches Memu rake departed at 5:21 to the site to facilitate passengers up to Kanpur. (Source - Indian Railways) pic.twitter.com/oHhIm2JZjy — ANI (@ANI) August 17, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh | Visuals from the site where train number 19168, Sabarmati Express derailed in a block section between Kanpur and Bhimsen station.



No injuries to anyone were reported from the site, so far pic.twitter.com/dRpiTaUPMA