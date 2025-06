Air India Plane Crash: अहमदाबाद एयरपोर्ट को किया गया बंद, उड़ानों के आने-जाने पर रोक; एयर इंडिया विमान हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Air India Plane Crash: एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमानों का परिचालन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। SVPIA के प्रवक्ता ने कहा कि आपातकालीन और बचाव दल घटना के बाद की स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं, इसलिए एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद रहेगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "आज सुबह अहमदाबाद से लंदन, गैटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171, एयरपोर्ट के बाहर उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परिणामस्वरूप, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अहमदाबाद वर्तमान में चालू नहीं है।"

#WATCH | Air India Plane Crash | Three National Disaster Response Force (NDRF) teams, comprising 90 personnel, have been moved from Gandhinagar to the plane crash site. A total of three more teams are being moved from Vadodara: NDRF



(Video Source: NDRF) pic.twitter.com/nRVULMAXk7 — ANI (@ANI) June 12, 2025

आदेश में कहा गया है कि अगली सूचना तक सभी उड़ानों का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट पर जाने से पहले नवीनतम अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। हम आपसे सहयोग और धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि अधिकारी इस उभरती हुई स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं।

#WATCH | Multiple agencies involved in rescue and relief operations at the Air India plane crash site in Ahmedabad; Debris with smoke emanating lies spread across the site pic.twitter.com/JZIKERPqHa — ANI (@ANI) June 12, 2025

In light of the AI171 crash, an Operational Control Room has been activated at the Ministry of Civil Aviation to coordinate all details. Contact: 011-24610843 | 9650391859: Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/Si220KVy4y — ANI (@ANI) June 12, 2025

अहमदाबाद से दोपहर 1:38 बजे रवाना हुई यह फ्लाइट बोइंग 787-8 विमान का संचालन कर रही थी, जिसमें कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान में सवार लोगों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक थे।

एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर साझा किए

एयर इंडिया ने अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए 1800 5691 444 पर एक समर्पित यात्री हॉटलाइन की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के जवाब में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) गुजरात द्वारा पोस्ट किए गए एक पोस्ट के अनुसार, सहायता चाहने वाले लोग 079-232-51900 पर नियंत्रण कक्ष या 9978405304 पर मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं।

#WATCH | Air India plane crash: "My sister was going to London. She had her flight around 1.10 pm, but the flight crashed," says Bhawna Patel as she arrived at the Civil Hospital in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/aDkixvDB9d — ANI (@ANI) June 12, 2025

गौतम अडानी ने ट्वीट कर शोक जताया

गौतम अडानी ने एयर इंडिया फ्लाइट 171 की त्रासदी पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया। एक एक्स पोस्ट में, व्यवसायी ने इस अकल्पनीय नुकसान से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और जमीन पर परिवारों को पूर्ण सहायता प्रदान करते हुए सभी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

अहमदाबाद हवाई अड्डे का संचालन करने वाली गौतम अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) है, जो अडानी समूह की एक सहायक कंपनी है।

