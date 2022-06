Agneepath Scheme Protest: बिहार, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भारी विरोध-प्रदर्शन और तोड़फोड़, भभुआ-पटना इंटरसिटी ट्रेन में आगजनी

Highlights बिहार, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में 'अग्निपथ स्कीम' को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे है। आर्मी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों ने इसके विरोध में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की है। उम्मीदवारों ने कैमूर भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी आग लगा दिया है।

Agneepath Scheme Protest: लगभग पूरे उत्तर भारत में केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई 'अग्निपथ स्कीम' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिहार समेत देश के कई राज्यों में टायर आगजनी, पथराव और एनएच को जाम किया गया है। यही नहीं इस स्कीम से भड़के आर्मी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों ने कैमूर भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग भी लगा दी है।

बक्सर, आरा और डुमराव रेलवे स्टेशन से भी विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की खबरे सामने आ रही है। बिहार समेत राजस्थान में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस विरोध प्रदर्शन के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे है।

आपको बता दें कि इससे पहले केन्द्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत वायु सेना, नौसेना और थल सेना में भारी संख्या में भर्तियों का एलान किया है। इस योजना के मुताबिक जवानों को केवल चार साल के लिए ही हीडिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी जिस को लेकर उम्मीदवार विरोध-प्रदर्शन कर रहे है। इस पर उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार इस सेवा को चार साल के बजाय 16 साल कर दे।

'अग्निपथ स्कीम' पर बोलते हुए भर्ती निकाल चुके उम्मीदवारों का कहना है कि वह जब दौड़ और मेडिकल निकाल चुके है तब सरकार यह स्कीम ला रही है। चार साल की नौकरी करने के बाद वह आगे क्या करेंगें। उनका यह भी कहना है कि ऐसे वे कैसे अपने परिवार का देखभाल कर पाएंगे।

#WATCH | Bihar: Armed forces aspirants protest in Munger against #AgnipathRecruitmentScheme



A protester says "We demand that the recruitment be done as it used to be done earlier,Tour of Duty (ToD) be rolled back & exams be held as earlier. Nobody will go to Army just for 4 yrs" pic.twitter.com/b5dnSUYohW