Agnipath Protest: प्रदर्शनकारी ने बिहिया रेलवे स्टेशन काउंटर से तीन लाख लूटे, पथराव कर कार्यालय में आग लगाई

Highlights बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंतव्यों की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया जाएगा। ईसीआर में तीन चलती ट्रेनों के डिब्बों और उसी जोन के कुल्हरिया में एक खाली बोगी को क्षतिग्रस्त कर दिया। धुलाई के लिये कतार में खड़ी एक ट्रेन की एक बोगी को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

Agnipath Protest: सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन तज हो गया है। विरोध के बीच आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर एक टिकट कार्यालय से तीन लाख रुपये की नकद लूट लिए। टिकट काउंटर प्रभारी ने कहा कि हम यात्रियों को टिकट दे रहे थे, अचानक भारी भीड़ ने पथराव किया और कार्यालय में आग लगा दी।

बिहार सरकार ने कहा कि कैमर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण ज़िलों में आज से 19 जून तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है।

Bihar | Cash worth Rs 3 lakh looted from a ticket office at Bihiya railway station in Arrah amid protests against #AgnipathScheme



We were giving tickets to passengers, suddenly huge crowd pelted stones & set the office ablaze. They looted Rs 3 lakh cash:Ticket-counter Incharge pic.twitter.com/90JBFFoLrK