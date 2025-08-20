5000 KM रेंज... अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 20, 2025 21:17 IST2025-08-20T21:17:54+5:302025-08-20T21:17:54+5:30

Agni-5 missile successfully tested: भारत ने अपनी सामरिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए बुधवार को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया।

Agni-5 missile successfully tested, 5000 KM Range India First intermediate Range Ballistic Missile Watch video | 5000 KM रेंज... अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण, देखें वीडियो

5000 KM रेंज... अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण, देखें वीडियो

Agni-5 missile successfully tested: भारत ने अपनी सामरिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए बुधवार को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से ‘अग्नि-5’ का परीक्षण किया गया और यह मिसाइल सभी परिचालन एवं तकनीकी मापदंडों पर खरी उतरी। बयान के मुताबिक, ‘‘मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का 20 अगस्त को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘परीक्षण में मिसाइल सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों पर खरी उतरी।

यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया।’’ रक्षा सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 11 मार्च 2024 को इसी परीक्षण रेंज से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) तकनीक का इस्तेमाल करके ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया था। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न दूरमापी और रडार केंद्रों से इस पूरे परीक्षण पर नजर रखी गई और यह मिसाइल सभी निर्धारित मापदंडों पर खरी उतरी। भारत ने पहली बार ‘अग्नि-5’ मिसाइल का सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया था। तब इस मिसाइल को हिंद महासागर में एक निर्दिष्ट बिंदु पर प्रक्षेपित किया था। यह मिसाइल अधिकतम 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकती है और करीब 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है।

English summary :
Agni-5 missile successfully tested, 5000 KM Range India First intermediate Range Ballistic Missile Watch video


Web Title: Agni-5 missile successfully tested, 5000 KM Range India First intermediate Range Ballistic Missile Watch video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra Modiagni 5Viral VideoPakistanIndian armyनरेंद्र मोदीअग्नि 5वायरल वीडियोपाकिस्तानभारतीय सेना