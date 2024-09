Agni-4 Ballistic Missile: ओडिशा के चांदीपुर रेंज से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का किया गया सफल प्रक्षेपण

नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "06 सितंबर, 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। यह सामरिक बल कमान के तत्वावधान में आयोजित किया गया।"

A successful launch of an Intermediate Range Ballistic Missile, Agni-4, was carried out from the Integrated Test Range in Chandipur, Odisha on September 06, 2024. The launch successfully validated all operational and technical parameters. It was conducted under the aegis of the…