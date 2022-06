Agneepath Scheme को लेकर अखिलेश यादव और मायावती ने केन्द्र सरकार पर साधा निशाना, जानें किसने क्या कहा

Highlights 'अग्निपथ स्कीम' को लेकर आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे है। इसको लेकर अखिलेश यादव और मायावती ने भी अपनी बात कही है। दोनों नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

Agneepath Scheme Protest: 'अग्निपथ स्कीम' को लेकर आज जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे है, वहीं इसको लेकर विपक्ष ने भी केन्द्र सरकार को घेरा है। इस स्कीम को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। इस पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह स्कीम देश और देश के युवाओं के भविष्य के लिए घातक साबित होगी। वहीं मायावती केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इस स्कीम पर फिर से विचार करने की बात कही है।

आपको बता दें कि आज देश के कई राज्यों में 'अग्निपथ स्कीम' को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुए है जहां कई जगहों पर आगजनी और नारेबाजी देखने को मिली है। इस स्कीम को लेकर बिहार के जिलों में भारी विरोध देखने को मिला है। उम्मीदवारों ने चक्का जाम कर एनएच को भी ब्लॉक किया है।

'अग्निपथ स्कीम' पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘ देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, ये अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो ख़ानापूर्ति करने वाला लापरवाही भरा रवैया अपनाया जा रहा है, वह देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। ‘अग्निपथ’ से पथ पर अग्नि न हो।’’

Protests erupt in Bihar against Agnipath scheme, Army aspirants demand its withdrawal



