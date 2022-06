'अग्निपथ' के विरोध में बलिया रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़, प्रदर्शनकारियों ने पथराव के बाद ट्रेन में लगाई आग

Highlights बलिया स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रेन पर पत्थरबाजी कर उसके शीशे तोड़ दिए एसपी आरके नैय्यर ने बताया कि कुछ छात्रों ने ट्रेन की खिड़की के शीशे को तोड़ने का प्रयास किया और ट्रेन में आग लगा दी

बलियाः सेनाओं में भर्ती की केंद्र की नयी योजना ‘अग्निपथ’ के खिलाफ देशभर में बवाल मचा हुआ है। यूपी-बिहार समेत देश के कई राज्यों से इस योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही को बाधित किया।

खबर के मुताबिक बलिया स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रेन पर पत्थरबाजी कर उसके शीशे तोड़ दिए। इसके बाद उसमें आग लगा दी। बलिया डीएम सौम्या अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कुछ गुंडे वहां पहुंचे लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान करने से रोक दिया गया। उन्होंने पथराव का प्रयास किया। कार्रवाई की जा रही है। बलिया डीएम ने कहा कि स्टेशन पर सुबह से ही फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

After gatherings at Ballia RS& stadium, sr police officers&DM talked to &dispersed students. After which,some students attempted to break window pane&set fire to an empty isolated train. Attempts of dousing underway;patrolling at diff areas underway:SP RK Nayyar

इस घटना के बाबत एसपी आरके नैय्यर ने मीडिया को बताया कि बलिया आरएस और स्टेडियम में सभा के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और डीएम ने छात्रों से बात की और उन्हें तितर-बितर किया। उन्होंने एक ट्रेन में आग लगाए जाने की भी जानकारी दी। एसपी ने कहा, कुछ छात्रों ने खिड़की के शीशे को तोड़ने का प्रयास किया और एक खाली सुनसान ट्रेन में आग लगा दी। उन्होंने कहा, यह सब रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलग-अलग इलाकों में गश्त जारी है।

UP: Crowd gathered at Ballia Railway Station in protest against #AgnipathScheme



Forces have been deployed at station since morning. A few hooligans reached there but they were stopped from damaging much; they attempted stone-pelting. Action being taken: Ballia DM Saumya Agarwal