Video: 'मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा..' शिवसेना की सरकार गिरने के बाद देवेंद्र फड़नवीस का अब यह ट्वीट हो रहा है वायरल, BJP नेताओं में जश्न का माहौल

Highlights पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देवेंद्र फड़नवीस यह कहते है कि वे समंदर है, लौट कर आएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरने के बाद भाजपा के नेताओं के जश्न का एक वीडियो भी जारी हुआ है।

Maharashtra Political Crisis:महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस शायराना अन्दाज में यह कहते हुए देखे जा रहे है कि मैं समन्दर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ऐसे में जब एक बार फिर से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देवेंद्र फड़नवीस और महाराष्ट्र भाजपा का भी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें बीजेपी नेता खुशी मनाते हुए नारे लगा रहे है और मिठाईयां खा रहे है।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 में जब भाजपा और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और चुनाव के बाद भाजपा नम्बर वन की पार्टी बनी थी। ऐसे में शिवसेना दूसरी, एनसीपी और कांग्रेस को तीसरी और चौथी पार्टी बनकर रही थी। इस जीत के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

भाजपा और शिवसेना के बीच कुछ अनबन के कारण सरकार बनते हुए रह गई और बाद में एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी।

वहीं इसके बाद 2018 में भाजपा से निकलने के बाद नाना पटोले ने 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन सभी बातों को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने अपनी बात शेर से की थी। उन्होंने कहा, 'मेरा पानी उतरते देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समन्दर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा।'

पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने इस शायराना अन्दाज वाले वीडियो को शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरने के बाद देर महाराष्ट्र भाजपा में जश्न का माहौल देखने को मिला है। एक तरफ जहां भाजपा के नेता नारे लगाते हुए दिख रहे है, वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस के साथ अन्य नेता भी खुशी मनाते हुए मिठाईयां खाते हुए दिखाई दे रहे है। इस का भी एक वीडियो जारी हुआ है।

#WATCH | Maharashtra: BJP leaders at a hotel in Mumbai during a legislative meeting cheering slogans in favour of Former CM & BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/Os2lAPiZX5