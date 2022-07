Gandhi Statue Vandalized: कनाडा के बाद पंजाब के भठिंडा में तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा

Highlights पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात की है तोड़ी गई गांधी की प्रतिमा रमन मंडी के एक सार्वजनिक पार्क में स्थित थी

भठिंडा:कनाडा के बाद पंजाब के भठिंडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी गई है। बापू की प्रतिमा को अज्ञात बदमाशों के द्वारा तोड़ा गया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात की है। तोड़ी गई गांधी की प्रतिमा रमन मंडी के एक सार्वजनिक पार्क में स्थित थी। थाना प्रभारी (सदर) हरजोत सिंह मान के साथ रमन मंडी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बर्बरता की कड़ी निंदा की है और जिला शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंगला ने अपराध के पीछे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

भटिंडा में यह घटना कनाडा के ओंटारियो प्रांत में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को तोड़े जाने के कुछ ही दिनों बाद घटित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, बीते दिनों ओंटारियो प्रांत के योंग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के क्षेत्र में विष्णु मंदिर में प्रतिमा को तोड़ा गया था। स्थानीय पुलिस ने बर्बरता को घृणा और "पूर्वाग्रह से प्रेरित घटना" के रूप में वर्णित किया।

Punjab | A statue of Mahatma Gandhi situated at a public park in Rama Mandi was vandalised by unidentified miscreants in Bathinda last night. A case under section 379, 427 registered: Harjot Singh, In-charge Rama Mandi PS pic.twitter.com/oyfKZJlMTG