कैमरे में स्पाइसजेट कर्मचारी पर हमला करते अधिकारी के पकड़े जाने के बाद भारतीय सेना का आया बयान, कहा - सभी आरोपों को....

नई दिल्ली:भारतीय सेना ने शनिवार को कहा कि वह पिछले सप्ताह श्रीनगर हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के कर्मचारियों पर अपने एक कर्मी द्वारा किए गए कथित हिंसक हमले की जांच के परिणाम का इंतजार कर रही है, जबकि इस घटना के विचलित करने वाले दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

बढ़ती सार्वजनिक जाँच के बाद जारी एक बयान में, सेना ने कहा, "26 जुलाई 2025 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक सैन्यकर्मी और एयरलाइन स्टाफ के बीच कथित विवाद का मामला भारतीय सेना के संज्ञान में आया है। भारतीय सेना अनुशासन और आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आरोपों को गंभीरता से लेती है। मामले की जाँच में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है।"

सेना मुख्यालय की ओर से जारी एक अन्य बयान में कहा गया है कि वह "देश भर के सभी नागरिक स्थानों पर अनुशासन और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" यह घटना 26 जुलाई को श्रीनगर से दिल्ली जा रही स्पाइसजेट की उड़ान संख्या SG-386 के बोर्डिंग गेट पर हुई, जो कथित तौर पर अतिरिक्त सामान को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। स्पाइसजेट ने दावा किया कि इस विवाद के दौरान एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने उसके चार ग्राउंड स्टाफ के साथ मारपीट की।

एयरलाइन के बयान के अनुसार, एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जबकि दूसरे को जबड़े में गंभीर चोटें आईं। एयरलाइन ने कहा, "कर्मचारियों पर घूँसे, लात-घूँसे और कतार में खड़े होने से हमला किया गया। एक कर्मचारी बेहोश हो गया, लेकिन यात्री बेहोश कर्मचारी को लात मारता रहा। घायल सहकर्मी की मदद करने की कोशिश करते समय जबड़े पर लात लगने से एक अन्य कर्मचारी के नाक और मुँह से खून बह रहा था।"

