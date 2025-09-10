नेपाल में जारी हिंसा के बीच भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, यात्रा न करने की दी सलाह, हेल्पलाइन नंबर जारी

Nepal Protest Live: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से हालात बेकाबू हो गए हैं। बिगड़ते हालातों को देखते हुए विदेश मंत्रालय बुधवार को नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया। अपने बयान में, विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से आग्रह किया कि वे स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचें। जो लोग पहले से ही नेपाल में हैं, उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से बचने और नेपाली अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सभी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी साझा किए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से इन संपर्क नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: +977-980 860 2881 (व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध) और +977-981 032 6134 (व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध)।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें।"

इस बीच, सरकार ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक की। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से लौटने के बाद हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है और उन्हें इस बात का दुख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्होंने नेपाल के भाइयों और बहनों से शांति का समर्थन करने का आग्रह किया।

पीएम मोदी ने कहा, "आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लौटने पर, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। मुझे इस बात का दुख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं।"

पिछले दो दिनों में, जेनरेशन ज़ेड के प्रदर्शनों में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप संघीय संसद और काठमांडू के अन्य हिस्सों में हुई झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद सहित कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी।

