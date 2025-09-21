अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक सचिव और खेल सचिव पर एबीवीपी ने मारी बाजी?, दिल्ली विवि के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय

September 21, 2025

पीएचडी शोधार्थी शिवा पालेपु को अध्यक्ष चुना गया, जबकि देबेन्द्र ने उपाध्यक्ष पद जीता। श्रुति प्रिया को महासचिव, सौरभ शुक्ला को संयुक्त सचिव, वीनस को सांस्कृतिक सचिव तथा ज्वाला को खेल सचिव चुना गया।

हैदराबादः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) पैनल ने 2025-26 के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) छात्र संघ चुनावों में वाम समर्थित गठबंधन को हराकर जीत हासिल की। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 19 सितंबर को हुए चुनावों में एबीवीपी ने सभी छह पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक सचिव और खेल सचिव) पर जीत हासिल की। पीएचडी शोधार्थी शिवा पालेपु को अध्यक्ष चुना गया, जबकि देबेन्द्र ने उपाध्यक्ष पद जीता। श्रुति प्रिया को महासचिव, सौरभ शुक्ला को संयुक्त सचिव, वीनस को सांस्कृतिक सचिव तथा ज्वाला को खेल सचिव चुना गया।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने रविवार को एबीवीपी को जीत पर बधाई दी। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में, संजय कुमार ने कहा, "हैदराबाद विश्वविद्यालय की जेन जेड एबीवीपी के साथ है।

अध्यक्ष से लेकर खेल सचिव तक हर महत्वपूर्ण पद पर जीत हासिल हुई है। विरोधियों का यह पूरी तरह सफाया हैदराबाद विश्वविद्यालय की जेन जेड द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास को दर्शाता है। पंजाब से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय हर कैंपस में भगवा लहर गति पकड़ रहा है।"

एबीवीपी ग्रेटर हैदराबाद इकाई ने विज्ञप्ति में कहा कि यह जीत छात्रों की राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता और "विभाजनकारी राजनीति" के खिलाफ उनके एकजुट रुख को दर्शाती है। हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के अनुसार, 169 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 81 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 

