घर में बेटी ने लिया जन्म तो हरियाणा सरकार देगी 21 हजार रुपये का तोहफा, जानें कैसे इस योजना का मिलेगा लाभ

Aapki Beti Hamari Beti Yojana: भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना है 'आपकी बेटी हमारी बेटी योजना', जिसके तहत सरकार टी के जन्म के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए चलाती है। यह योजना एक पहल है कि परिवारों को बेटी के जन्म के बाद लोग दुखी नहीं बल्कि खुशी मनाए।

दरअसल, बेटी के जन्म के बाद सरकारी स्कीम के ज़रिए आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि भ्रूण हत्या को रोका जा सके और लिंग अनुपात को बेहतर बनाया जा सके। हरियाणा सरकार भी ऐसी ही एक स्कीम चला रही है, “आपकी बेटी हमारी बेटी योजना,” जिसमें ₹21,000 की आर्थिक मदद दी जाती है।

हरियाणा सरकार की स्कीम

हरियाणा सरकार ने 2015 में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की थी। यह स्कीम महिला और बाल विकास मंत्रालय चलाता है। इस स्कीम के तहत, लड़की के जन्म के बाद ₹21,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम का मकसद भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाना और लिंग अनुपात को बेहतर बनाना है।

जानें “आपकी बेटी, हमारी बेटी” स्कीम से किसे फायदा होगा

“आपकी बेटी, हमारी बेटी” स्कीम अनुसूचित जाति और BPL परिवारों में पैदा हुई लड़कियों के लिए है। इसके अलावा, किसी भी कैटेगरी के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर फ़ायदा मिलता है। ₹21,000 की यह रकम बेटी के 18 साल के होने पर निकाली जा सकती है।

इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी

“आपकी बेटी हमारी बेटी” स्कीम के लिए बेटी का बर्थ सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है। इसके अलावा, रहने का सर्टिफ़िकेट, वैक्सीनेशन कार्ड, BPL राशन कार्ड, इनकम सर्टिफ़िकेट, जाति सर्टिफ़िकेट और माता-पिता का आधार नंबर ज़रूरी है।

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

1. सबसे पहले, ऑफ़िशियल वेबसाइट www.wcdhry.gov.in पर जाएं।

2. अब स्कीम्स फ़ॉर चिल्ड्रन ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. योर डॉटर आवर डॉटर स्कीम के लिंक पर क्लिक करें।

4. लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपको स्कीम से जुड़ा एक फ़ॉर्म दिखेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

5. इस फ़ॉर्म में सभी सही जानकारी भरने के बाद, इसे अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर में जमा कर दें।

बेटी के जन्म पर अब ढोल बजाए जाएंगे।

अब जिस भी घर में बेटी पैदा होगी, मंगलमुखी (किन्नर) समुदाय के सदस्य “आपकी बेटी हमारी बेटी” स्कीम के तहत LIC में इन्वेस्ट करने के लिए 21,000 रुपये का सर्टिफिकेट उस परिवार के मुखिया को देंगे, जहां बेटी पैदा हुई है। बदले में हरियाणा सरकार मंगलमुखी समुदाय के सदस्यों को 1,100 रुपये का तोहफ़ा देगी।

Web Title: Aapki Beti Hamari Beti Yojana Haryana government will give a gift of 21 thousand rupees to a girl child at home know benefit