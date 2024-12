दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी AAP, चुनाव से पहले केजरीवाल ने किया ऐलान

Highlights AAP फरवरी में होने वाले आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी केजरीवाल का यह बयान तब आया है जब दोनों ही पार्टियां विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं इस साल की शुरुआत में दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ चुकी हैं

Delhi Assembly Elections 2025: आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि उनकी पार्टी फरवरी में होने वाले आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। केजरीवाल का यह बयान तब आया है जब दोनों ही पार्टियां विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और इस साल की शुरुआत में दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ चुकी हैं। हालांकि, उनके संयुक्त प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली।

आप और कांग्रेस ने अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें आप, कांग्रेस और भाजपा सत्ता के लिए होड़ में हैं। केजरीवाल की यह टिप्पणी उस घटना के एक दिन बाद आई है, जब एक व्यक्ति ने दिल्ली के मालवीय नगर में पदयात्रा के दौरान उन पर कुछ तरल पदार्थ फेंका था। आप ने दावा किया कि यह स्प्रिट था और "हमलावर" पार्टी सुप्रीमो को जलाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कहा है कि केजरीवाल पर पानी फेंका गया था।

