अध्यादेश की लड़ाई कांग्रेस के समर्थन की घोषणा के बाद विपक्ष बैठक में शामिल होगी AAP

Highlights अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस के समर्थन ऐलान के बाद आप ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी बैठक में शामिल होने की पुष्टि की आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस के इस कदम को सकारात्मक बताया मोदी के खिलाफ 2024 की लड़ाई में विपक्षी दलों की महाबैठक 17 जुलाई को बेंगलुरु में होगी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी अगले साल राष्ट्रीय चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट रणनीति तय करने के लिए सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रमुख विपक्षी बैठक में भाग लेगी। आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी प्रमुख राजनीतिक समिति की बैठक के बाद और दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण वापस लेने वाले विवादास्पद केंद्रीय आदेश के खिलाफ आप के अभियान के समर्थन में कांग्रेस के सामने आने के कुछ घंटों बाद आज बेंगलुरु में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की।

आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, "आज आप की राजनीतिक कार्रवाई समिति की बैठक हुई। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई और बैठक खत्म होने के बाद, मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं - अध्यादेश स्पष्ट रूप से राष्ट्रविरोधी है।" तृणमूल कांग्रेस से लेकर राजद, जदयू, राकांपा, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक सभी ने इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाई है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में भाग लेने का आप का निर्णय अध्यादेश के खिलाफ मजबूत समर्थन की आवश्यकता से प्रेरित था।

23 जून को बिहार की राजधानी पटना में पहले विपक्षी सम्मेलन के बाद - अगले साल के राष्ट्रीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश करने और एकजुट होने के लिए देश के बिखरे हुए विपक्षी दलों के लिए एक मुलाकात और अभिनंदन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की तीखी आलोचना की थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मैराथन पहल के बाद, कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी दलों ने उनकी पार्टी को संसद में इस कदम को रोकने में मदद करने का वादा किया था। ऐसे में कांग्रेस का अब हृदय परिवर्तन हो चुका है और उसने अध्यादेश पर अपना समर्थन जताया है। चड्ढा ने कांग्रेस के समर्थन का "सकारात्मक विकास" के रूप में स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, "कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। यह एक सकारात्मक कदम है।"

Congress announces its unequivocal opposition to the Delhi Ordinance. This is a positive development.