एमसीडी में 12 सीट पर उपचुनाव से पहले आप को झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और आप के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधायक राज कुमार भाटिया की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली में 30 नवंबर को 12 सीट पर उपचुनाव हैं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

Former Aam Aadmi Party MLA Shri Rajesh Gupta joins Bharatiya Janata Party in the presence of State President Shri @Virend_Sachdeva and MLA Shri Raj Kumar Bhatia. pic.twitter.com/74pw1kEzWI — BJP Delhi (@BJP4Delhi) November 29, 2025

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी महल वार्ड के प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में छत्ता लाल मियां में एक जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी प्रत्याशी वीना असीजा के समर्थन में अशोक विहार वार्ड में स्थानीय पंजाबी और सिंधी समुदाय की एक बड़ी सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता समझती है कि भाजपा ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इस पार्टी को चुनने का मतलब है बेहतर विकास और बेहतर रखरखाव। ‘आप’ के नेताओं ने 12 वार्डों के लिए हो रहे उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया।

आशोक विहार वार्ड 65 में पार्टी उम्मीदवार सीमा विकास गोयल के लिए प्रचार करते हुए, ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने भले ही झुग्गियों पर बुलडोज़र चला दिए हों, लेकिन अब जनता भाजपा पर बुलडोज़र चला देगी। इस बीच, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मुंडका वार्ड 35 और दक्षिणपुरी वार्ड 164 में अपना अभियान चलाया।

मतदाताओं से आगामी एमसीडी उपचुनाव में ’आप’ को समर्थन देने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने आगामी नगर निगम (एमसीडी) उपचुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, जिला प्रमुखों ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, "जिलों के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने जमीनी स्तर पर तैयारियों का आकलन करने और तैनाती योजनाओं का समन्वय करने के लिए सहायक पुलिस उपायुक्त (एसीपी) और थाना प्रभारी (एसएचओ) के साथ समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं।"

अधिकारी ने बताया कि बैठकों का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण को मजबूत करना, गश्त बढ़ाना तथा संभावित उपद्रवियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई को तेज करना है। अधिकारी ने कहा, "सभी थाना प्रभारियों को ज्ञात अपराधियों पर नजर रखने और नियमित पैदल तथा वाहन गश्त सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी को दूर करना है।"

अधिकारी ने बताया कि विभिन्न जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों को भीड़ प्रबंधन और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय आकलन के आधार पर विशेष चौकियां, मोटरसाइकिल गश्त दल और पीसीआर तथा जिले में आरक्षित बल से अतिरिक्त टीमें तैनात किए जाने की उम्मीद है।

