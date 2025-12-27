AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, इस बार सांता क्लॉज सच में नाराज हैं
By संदीप दाहिमा | Updated: December 27, 2025 20:10 IST2025-12-27T20:10:21+5:302025-12-27T20:10:49+5:30
दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "इस बार सांता क्लॉज़ सच में नाराज़ हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन देश में जिस तरह से धार्मिक नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई। बजरंग दल, VHP और दूसरे कई छोटे राइट-विंग ग्रुप्स ने क्रिसमस की तैयारियों में तोड़फोड़ की और उन्हें बर्बाद कर दिया। कुछ जगहों पर सांता क्लॉज़ की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया... अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले और ISKCON मंदिर के बहुत पास अमृतपुरी इलाके में, कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे सांता क्लॉज़ की टोपी पहनकर क्रिसमस मना रहे थे। कुछ लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज की, गुंडागर्दी की, उन्हें क्रिसमस मनाने से रोका और उनके साथ मारपीट भी की। हमने तस्वीरों और वीडियो से इनमें से 2 लोगों की पहचान की है। एक अभिषेक है, जो ISKCON मंदिर के पास रहता है और दूसरे का नाम बनवारीलाल है, वह भी उसी इलाके का है। हमने शिकायत में उनके नाम शामिल किए हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस FIR दर्ज करे... हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि पुलिस FIR दर्ज करेगी। अगर वे FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो हम कोर्ट जाएंगे..."
