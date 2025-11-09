AAP विधायक पर रेप का आरोप, ऑस्ट्रेलिया भागा, सवालों के घेरे में पंजाब पुलिस

चंडीगढ़: पंजाब सरकार के लिए यह एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि रेप केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा दो महीने से ज़्यादा समय तक गिरफ्तारी से बचने के बाद ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं। सनौर के विधायक, जो 2 सितंबर से फरार थे, शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के एक पंजाबी वेब चैनल पर एक वीडियो इंटरव्यू में सामने आए और बेझिझक कहा कि वह बेल मिलने के बाद ही लौटेंगे।

यह मामला और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया है क्योंकि पठानमाजरा कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के मामा हैं, जिससे पंजाब पुलिस की आलोचना और बढ़ गई है कि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन और लुकआउट नोटिस के बावजूद वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। एक नाटकीय घटना में, जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के करनाल गई, तो विधायक पुलिस हिरासत से भाग गए।

पुलिस ने दावा किया कि उनके समर्थकों ने डबरी गांव में टीम पर फायरिंग की, हालांकि पठानमाजरा ने इसमें शामिल होने से इनकार किया और आरोप लगाया कि वह फर्जी एनकाउंटर के डर से भागे थे। इंटरव्यू के दौरान पठानमाजरा ने सभी आरोपों से इनकार किया और उन्हें पंजाब की आवाज़ को दबाने की राजनीतिक साज़िश बताया।

उन्होंने दावा किया कि मंत्रियों और विधायकों को ज़रूरी मामलों में नज़रअंदाज़ किया जा रहा है और बोलने की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है। पटियाला कोर्ट ने बार-बार पेश न होने पर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में उनकी मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि एक गंभीर अपराध का आरोपी लुकआउट नोटिस के बावजूद देश से बाहर कैसे चला गया, और आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके राजनीतिक कनेक्शन की वजह से वह भागने में कामयाब रहे।



