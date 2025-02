Delhi Election Results 2025: आतिशी ने दिल्ली CM पद से दिया इस्तीफा, LG को सौंपा त्यागपत्र

Delhi Election Results 2025: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी की नेता और सीएम आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आतिशी ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा है।

आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला, जब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर, 2024 को आतिशी ने 43 साल की उम्र में दिल्ली के आठवें और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली - यह पद संभालने वाली तीसरी महिला।

पदभार ग्रहण करने के बाद आतिशी ने कहा कि उन्होंने कुर्सी खाली रखी और "उनके इंतजार में।" जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते गए और केजरीवाल सहित आप के बड़े नेता एक-एक करके हारते गए, आतिशी उन कुछ पार्टी नेताओं में से एक थीं, जिन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी और अब भाजपा बहुमत वाली विधानसभा में पार्टी की आवाज बुलंद करेंगी।

#WATCH | AAP leader Atishi leaves from Raj Niwas after submitting her resignation as Delhi CM BJP emerged victorious in #DelhiAssemblyElection2025 yesterday after winning 48 out of 70 seats https://t.co/kWEioE5dXE pic.twitter.com/5If23VQMlq

कालका जी विधानसभा से आतिशी जीती

आतिशी ने अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को 3,521 सीटों के अंतर से हराकर कालकाजी सीट बरकरार रखी। यह एक कठिन मुकाबला था, जिसमें बिधूड़ी मतगणना के शुरुआती दौर में आगे चल रहे थे।

कालकाजी के चुनाव प्रचार में दोनों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बिधूड़ी ने आतिशी के "मार्लेना" से "सिंह" उपनाम बदलने के फैसले पर निशाना साधते हुए एक टिप्पणी की, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

बिधूड़ी को जवाब देते हुए आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ीं और उन पर अपने बुजुर्ग पिता को "गाली" देकर वोट मांगने का आरोप लगाया।

#WATCH | Delhi | On AAP winning candidate from Kalkaji Vidhan Sabha and outgoing CM Atishi's roadshow, Rajya Sabha MP Swati Maliwal says, "Atishi should be ashamed. Her party has suffered a huge defeat... All their main leaders have lost. Yet, she did a roadshow to celebrate her… pic.twitter.com/wSKKt2oU1s