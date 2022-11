गुजरात चुनाव 2022: आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 17वीं लिस्ट, मानसा से भास्कर पटेल को दिया टिकट

अहमदाबाद: आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की 17वीं सूची को जारी किया है। आप पार्टी की इस ताजा सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। आप ने खेरालू विधानसभा सीट से दिनेश ठाकोर को मैदान में उतारा है। वहीं विसनगर से जयंतीलाल एम. पटेल को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने मानसा से भास्कर पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पादरा विधानसभा सीट से संदीप सिंह राज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं।

Aam Aadmi Party announces its 17th list of four candidates for the Gujarat Assembly elections to be held from 1st to 5th December pic.twitter.com/Km1B4eWGcH