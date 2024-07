Haryana Assembly Election: 90 सीट पर झाड़ू चलाएगी 'आप', नहीं होगा कांग्रेस के साथ गठबंधन

Highlights हरियाणा विधानसभा में आप-कांग्रेस में नहीं होगा गठबंधन आम आदमी पार्टी 90 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव के लिए लॉन्च किया कैंपेन

Haryana Assembly Election: हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी।

VIDEO | "We (Aam Aadmi Party) will contest (assembly election) on all 90 seats in Haryana," says Punjab CM Bhagwant Mann (@BhagwantMann) during a press conference in Chandigarh.



