Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में आज भारी बारिश की चेतावनी, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद, जानिए अन्य राज्यों का हाल

Aaj Ka Mausam: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच, पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। IMD द्वारा जारी चेतावनियों के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में एक बार फिर भारी बारिश का अनुमान है। नोएडा और गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और बारिश होने की संभावना है।

भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए, कई राज्यों और शहरों ने छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। रिपोर्टों के अनुसार, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़, शिमला और जम्मू-कश्मीर में बुधवार को स्कूल बंद रहने की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के अलर्ट के बीच, कश्मीर संभाग के सभी स्कूल बुधवार को भी बंद रहेंगे।

कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशक, डॉ. जी एन इटू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "खराब मौसम और छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर, कश्मीर संभाग के सभी स्कूल आज (3 सितंबर, 2025) बंद रहेंगे।"

लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, नोएडा और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है।

जारी चेतावनियों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पड़ोसी जिले गाजियाबाद में भी गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की आशंका है।

पंजाब में बाढ़ और भारी बारिश को देखते हुए, पंजाब विश्वविद्यालय ने 1 से 7 सितंबर तक "शून्य सप्ताह" की घोषणा की है।

इस दौरान, विश्वविद्यालय सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बंद रहेगा। सभी कक्षाएं 8 सितंबर, 2025 को फिर से शुरू होंगी। जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है, "इस दौरान, विभागाध्यक्ष, संकाय और कर्मचारी प्रवेश संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करेंगे, मिलन समारोह आयोजित करेंगे और छात्रों का परिसर में स्वागत करेंगे। छात्रावास आवंटन जारी रहेगा, और छात्र इस समय का उपयोग कक्षाओं या आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कर सकते हैं।"

गाजियाबाद में भी बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश का दौर जारी रहने के कारण, गाजियाबाद के सभी स्कूलों को नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए बंद कर दिया गया है।

अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के अपडेट पर कड़ी नज़र रखें और भारी बारिश के बीच स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी भी अतिरिक्त निर्देश का पालन करें।

उत्तराखंड के लिए, राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश के अलर्ट के कारण 3 सितंबर को नोएडा के स्कूल बंद रहेंगे। बारिश की आशंका के चलते गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने 3 सितंबर, 2025 को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश जिले के सभी स्कूलों, जिनमें परिषदीय स्कूल, सरकारी संस्थान, सहायता प्राप्त स्कूल, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध संस्थान, साथ ही मदरसा बोर्ड के स्कूल शामिल हैं, के नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है।

