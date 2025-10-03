Aadhaar Card Update: आधार कार्ड अपडेट करना हुआ महंगा, नाम, पता, नंबर बदलने के लिए देना होगा इतना चार्ज

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड अपडेट कराना अब महंगा हो गया है। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार से जुड़ी कई सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या फ़ोटो बदलवाना चाहते हैं, तो अब आपको पहले से ज़्यादा शुल्क देना होगा। हालाँकि, बच्चों के लिए विशिष्ट आयु सीमा में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते रहेंगे।

आधार कार्ड में कितना आएगा खर्च

आधार कार्ड में विवरण अपडेट करने पर अब अधिक खर्च आएगा, क्योंकि नाम या पते जैसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के लिए शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। बायोमेट्रिक संशोधन, जिसके लिए पहले 100 रुपये लगते थे, अब 125 रुपये लगेंगे।

लगभग पाँच वर्षों में आधार अपडेट शुल्क में यह पहला संशोधन है। यूआईडीएआई द्वारा घोषित नई दरें 30 सितंबर, 2028 तक लागू रहेंगी। संशोधित संरचना में आधार जारी होने के बाद व्यक्तिगत विवरण, बायोमेट्रिक्स और सहायक दस्तावेज़ों से संबंधित अपडेट शामिल हैं।

नवजात शिशुओं के लिए आधार अपडेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। संशोधित शुल्क केवल आधार कार्ड जारी होने के बाद नाम, पता, बायोमेट्रिक्स और अन्य विवरणों में बदलाव के लिए लागू होंगे।

बच्चों के लिए, पाँच साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है, उसके बाद पाँच से सात साल की उम्र के बीच और फिर पंद्रह से सत्रह साल की उम्र के बीच अतिरिक्त अपडेट अनिवार्य हैं।

घर पर नामांकन महंगा

जो लोग आधार नामांकन केंद्रों तक नहीं पहुँच सकते, उनके लिए UIDAI अब एक निश्चित शुल्क पर घर-घर सेवाएँ प्रदान करता है। नामांकन या अपडेट के लिए घर पर आने की कीमत 700 रुपये है, जिसमें GST भी शामिल है। यदि एक ही घर के कई निवासी इस सेवा का उपयोग करते हैं, तो पहले व्यक्ति से 700 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य से 350 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

