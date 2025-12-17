Aadhaar card update: आधार कार्ड से ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को रखना है सेफ, तो अभी करें ये काम
By अंजली चौहान | Updated: December 17, 2025 05:43 IST2025-12-17T05:43:34+5:302025-12-17T05:43:34+5:30
Aadhaar card update:ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के साथ, आधार कार्ड की जानकारी को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। यहां पांच प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे उपयोगकर्ता ऑनलाइन आधार कार्ड की सुरक्षा कर सकते हैं और धोखाधड़ी व डिजिटल पहचान की चोरी के जोखिम को कम कर सकते हैं।
Aadhaar card update: आज-कल ज्यादातर कामों के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। मगर इस बीच, धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों की नजर इसी पर रहती है कि वो कैसे आपके साथ ठगी करें। ऐसे में इस डेटा को सुरक्षित रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। साइबर क्रिमिनल्स लगातार धोखाधड़ी के लिए आधार डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। फिर भी, यहाँ पाँच आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपने आधार डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं।
इन पांच तरीकों से आधार कार्ड करें सुरक्षित
1- मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें
मास्क्ड आधार आपके आधार कार्ड का एक सुरक्षित वर्जन है जिसमें सिर्फ आखिरी चार डिजिट दिखाई देते हैं। इससे दस्तावेज गलत हाथों में जाने पर गलत इस्तेमाल का खतरा कम हो जाता है। जब भी आपसे वेरिफिकेशन के लिए आधार सबमिट करने के लिए कहा जाए, तो पूरा नंबर शेयर करने के बजाय मास्क्ड आधार का ऑप्शन चुनें। यह आपकी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखते हुए पर्याप्त सबूत देता है।
2- OTP शेयर न करें
स्कैमर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम ट्रिक्स में से एक है आपका OTP मांगना। वे बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या सरकारी प्रतिनिधि होने का नाटक कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी असली अथॉरिटी आपसे कभी भी फोन कॉल, मैसेज या ईमेल पर आपका आधार OTP नहीं मांगेगी। एक बार जब आप OTP शेयर कर देते हैं, तो स्कैमर्स आपकी आधार से जुड़ी सेवाओं को एक्सेस या उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा अपने OTP को प्राइवेट रखें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना ATM PIN रखते हैं।
3- आधार लॉक करें
आधार लॉकिंग एक उपयोगी फीचर है जो आपके आधार नंबर को आपकी अनुमति के बिना ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होने से रोकता है। एक बार लॉक होने के बाद, जब तक आप इसे अस्थायी रूप से अनलॉक नहीं करते, कोई भी आपके आधार को वेरिफाई नहीं कर सकता। यह तब खास तौर पर मददगार होता है जब आप अक्सर आधार-आधारित सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने आधार को लॉक करने से अनधिकृत एक्सेस के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर जुड़ जाती है।
4- आधार में बायोमेट्रिक लॉक करें
आपका बायोमेट्रिक डेटा, जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन, बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर इनका गलत इस्तेमाल किया गया, तो इससे गंभीर पहचान की धोखाधड़ी हो सकती है। अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करके, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी आपकी सहमति के बिना इसे ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज़रूरत पड़ने पर आप इसे अस्थायी रूप से अनलॉक कर सकते हैं और इस्तेमाल के बाद फिर से लॉक कर सकते हैं। यह कदम बायोमेट्रिक के गलत इस्तेमाल के जोखिम को बहुत कम कर देता है।
5- अपनी आधार डिटेल्स कभी भी ऑनलाइन पोस्ट न करें
सोशल मीडिया पर आधार डिटेल्स पोस्ट करना या उन्हें असुरक्षित प्लेटफॉर्म के ज़रिए भेजना बहुत जोखिम भरा है। आपके आधार कार्ड की एक फोटो का भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। WhatsApp, ईमेल या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आधार डिटेल्स शेयर करने से बचें, जब तक कि यह बिल्कुल ज़रूरी और भरोसेमंद न हो। आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी अपलोड या फॉरवर्ड करने से पहले हमेशा दो बार सोचें।
इन बुनियादी सावधानियों का पालन करके और सतर्क रहकर आप खुदको आधार कार्ड धोखाधड़ी से बचा सकते हैं।