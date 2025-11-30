Aadhaar Card update: नए घर में हो गए शिफ्ट, आधार कार्ड में ऐसे बदले अपना पता; आसान है प्रोसेस

Aadhaar Card update: आधार कार्डभारत का सबसे जरूरी पहचान डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जो लोगों को सरकारी सर्विस, बैंकिंग, टेलीकॉम और कई दूसरे जरूरी प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। आधार मोबाइल नंबर, PAN और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा होने के कारण, जानकारी को अप-टू-डेट रखना बहुत जरूरी है।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब लोगों को अपना आधार पता ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें फिजिकल सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप UIDAI सेल्फ सर्विस पोर्टल के ज़रिए अपना पता बदल सकते हैं। स्टेप्स इस तरह हैं। इस प्रोसेस के लिए यूज़र्स को अपने आधार नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP से लॉग इन करना होगा। एड्रेस अपडेट ऑप्शन चुनने के बाद, एप्लीकेंट को नया पता डालना होगा और बिजली के बिल, रेंटल एग्रीमेंट या बैंक स्टेटमेंट जैसे वैलिड प्रूफ अपलोड करने होंगे।

एड्रेस अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स

बिजली या पानी का बिल (3 महीने से पुराना नहीं)

प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद

पासपोर्ट

बैंक पासबुक या स्टेटमेंट

राशन कार्ड

मकान मालिक के साइन वाला रेंट एग्रीमेंट

ड्राइविंग लाइसेंस

वोटर ID कार्ड

रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद, UIDAI डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करता है, यह प्रोसेस आमतौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज़ में पूरा हो जाता है। एप्लीकेंट्स को स्टेटस ट्रैक करने के लिए एक URN (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) मिलता है। अप्रूवल मिलने पर, अपडेटेड ई-आधार सीधे UIDAI पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऑनलाइन सुविधा का मकसद नागरिकों के लिए आधार अपडेट को और आसान बनाना है, जिससे खुद जाकर मिलने की ज़रूरत कम हो और यह पक्का हो सके कि ज़रूरी पहचान की जानकारी सही और करेंट रहे।

