Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड बनवाने का बदला नियम, अब इन डॉक्यूमेंट्स की नहीं होगी जरूरत; यहां करें चेक

Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो हर भारतीय के लिए जरूरी है। समय-समय पर आधार कार्ड से संबंधित नए नियम और गाइडलाइन आती रहती है। इस बार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में एक बड़ा बदलाव किया है। PAN कार्ड अब नए आधार कार्ड या किसी दूसरे वेरिफिकेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। इसके लिए, PAN को आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है। पहले, बैंक पासबुक और बैंक सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वैलिड थे।

हालाँकि, UIDAI ने इसे भी अपडेट कर दिया है। अब, बर्थ सर्टिफिकेट घर के पते के प्रूफ के लिए मेन डॉक्यूमेंट होगा। UIDAI के नए सिस्टम के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बनेगा।

बैंक पासबुक का यूज

UIDAI ने यह भी साफ़ किया है कि बैंक पासबुक अब आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएँगी। हालाँकि, वे घर का पता साबित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट बने रहेंगे। किसी और आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। स्कूल से जारी ID कार्ड, सरकारी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके नया आधार कार्ड आसानी से बनाया जा सकता है।

पुरानी आईडी की जरूरत नहीं

आधार अपडेट करना अब आसान हो जाएगा। पहले, अपडेट करने के लिए पुराने आधार के साथ पहचान पत्र देना ज़रूरी था, लेकिन नए सिस्टम में यह ज़रूरत हटा दी गई है। अपडेट प्रोसेस अब सिर्फ़ बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स के आधार पर पूरा किया जाएगा।

जन्म प्रमाण पत्र जरूरी

नियमों में बदलाव के अनुसार, नया आधार बनवाने के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए पहचान और पते के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में भी बदलाव किया गया है। UIDAI का मानना ​​है कि इससे आधार एप्लीकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा और डॉक्यूमेंट फ्रॉड को रोका जा सकेगा।

