Aadhaar Biometric Lock: स्कैमर्स कभी नहीं कर पाएंगे आधार कार्ड का मिस यूज, मिनटों में लॉक करें अपना आधार

Aadhaar Biometric Lock: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड न सिर्फ हमारी पहचान बन गया है, बल्कि बैंकिंग से लेकर सिम वेरिफिकेशन तक, हर बड़े काम की चाबी भी बन गया है। ऐसे में, जरा सी भी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। आधार से जुड़ी एक छोटी सी गलती आपके नाम पर धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन या फ्रॉड का खतरा बढ़ा सकती है। धोखेबाज आपकी जानकारी के बिना ही आपके फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल करके लोन, सिम या बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

हालांकि, राहत की बात यह है कि UIDAI ने एक ऐसा फीचर दिया है जिससे आप सिर्फ एक क्लिक से अपने फिंगरप्रिंट को लॉक कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी आपकी बायोमेट्रिक पहचान का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आपका बैंक अकाउंट 100% सुरक्षित रहेगा।



आपकी जानकारी के लिए, बायोमेट्रिक्स—आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन—का इस्तेमाल अक्सर आधार-आधारित पेमेंट (AePS) फ्रॉड में किया जाता है। इन्हें लॉक करने से कोई भी आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉड करने के लिए आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लॉक करने से आधार ऑथेंटिकेशन ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है और स्कैमर्स को रोकने में मदद मिलती है।

सबसे पहले, जानें कि आपके आधार का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए कैसे किया जा रहा है।

आजकल, आधार का गलत इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह AePS (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ सिर्फ़ फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं।

स्कैमर्स इसका कई तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। आइए उनके बारे में जानें:

फिंगरप्रिंट क्लोनिंग

धोखेबाज़ या स्कैमर्स दुकानों, बैंकों, CSPs या दूसरी जगहों पर लगे बायोमेट्रिक डिवाइस से आपके फिंगरप्रिंट स्कैन कॉपी कर लेते हैं। वे इन फिंगरप्रिंट को कॉपी करके नकली फिंगरप्रिंट बनाते हैं और AePS मशीनों पर उनका इस्तेमाल करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं।

ई-केवाईसी फ्रॉड

कई बार, लोग फॉर्म भरने, सिम कार्ड खरीदने या बैंक अकाउंट अपडेट करने के बहाने आपका आधार नंबर और फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। फिर इनका गलत इस्तेमाल ई-केवाईसी प्रोसेस में नकली सिम कार्ड एक्टिवेट करने, बैंक अकाउंट खोलने और लोन लेने जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए किया जाता है।

अपने बायोमेट्रिक्स को कैसे लॉक करें

1- सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक पेज पर जाएं।

2- यहां लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स पर टैप करें।

3- अपना 12-अंकों का आधार नंबर और कैप्चा डालें।

4- OTP मिलेगा और उसे डालें।

5- अब आपको इनेबल लॉकिंग का ऑप्शन दिखेगा; उस पर क्लिक करें।

6- अब आपके बायोमेट्रिक्स लॉक हो गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें अनलॉक कर सकते हैं।

mAadhaar ऐप के जरिए

आप mAadhaar ऐप के ज़रिए अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक भी कर सकते हैं।

ऐसा करने के लिए, अपने फ़ोन में mAadhaar ऐप खोलें।

बायोमेट्रिक सेटिंग्स में जाएं और बायोमेट्रिक लॉक चालू करें।

OTP से ऑथेंटिकेट करें।

वर्चुअल ID कैसे बनाएं?

वर्चुअल ID एक 16-डिजिट का नंबर है जिसका इस्तेमाल आपके आधार नंबर की जगह किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए:

UIDAI VID जेनरेटर पेज पर जाएं।

अपना आधार नंबर और कैप्चा डालें।

OTP डालें और Generate VID पर क्लिक करें।

आपको अपना VID SMS के ज़रिए मिलेगा। इसका इस्तेमाल e-KYC और दूसरी सेवाओं के लिए बिना अपना आधार नंबर बताए किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि VID समय-समय पर बदल सकता है, लेकिन आधार नंबर वही रहता है।

