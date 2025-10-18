संसद के पास सांसदों के आवासों में भीषण आग, निवासियों में फैली दहशत

नई दिल्ली: दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित बहुमंजिला ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार को भीषण आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में उद्घाटन किए गए इस भवन में कई लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहते हैं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

परिसर की एक ऊपरी मंजिल में आग लगने से निवासियों में दहशत फैल गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं। संसद से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट संसद सदस्यों को आवंटित आधिकारिक आवासों में से एक है।

