VIDEO: ट्रेन में एक व्यक्ति डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स को दोबारा इस्तेमाल के लिए साफ करता हुआ पकड़ा गया, भारतीय ट्रेनों में स्वच्छता मानकों पर उठे गंभीर सवाल

नई दिल्ली: इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 16601) का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति कथित तौर पर यात्री डिब्बे के अंदर इस्तेमाल किए गए डिस्पोजेबल खाने के कंटेनर धोता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भारतीय ट्रेनों में स्वच्छता मानकों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

यह घटना कथित तौर पर ट्रेन की हाल की एक यात्रा के दौरान हुई। एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक व्यक्ति - माना जा रहा है कि वह रेलवे कैंटीन कर्मचारियों के साथ काम करने वाला एक कर्मचारी है - यात्रियों के लिए बने वॉशबेसिन पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक खाने की ट्रे साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। वह कंटेनरों को पानी से धोता और उन्हें बड़े करीने से एक ढेर में रखता हुआ दिखाई दे रहा है, जाहिर तौर पर उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है।

वीडियो रिकॉर्ड कर रहे यात्री द्वारा पूछे जाने पर, वह व्यक्ति घबराया हुआ दिखाई दिया और अपनी हरकतें समझाते हुए लड़खड़ा गया। उसने शुरू में दावा किया कि कंटेनरों को 'वापस भेजने' के लिए साफ किया जा रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि उन्हें पेंट्री सेक्शन से दूर, यात्री क्षेत्र में क्यों धोया जा रहा था।

यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोगों का ध्यान खींच रही है। आक्रोशित यूज़र्स ने भारतीय रेलवे और IRCTC को टैग करते हुए इस घटना की जाँच की माँग की है। X पर वीडियो पोस्ट करने वाले यूज़र ने लिखा, "करोड़ो का घोटाला, रेलवे अधिकारी अपनी मिलीभगत से लोगों को मैला, गंदा, कीड़े लगा डिस्पोजल पानी से धोकर खाना परोस रहा है, कोई व्रत रखा होगा, कोई बीमार होगा, उसे इसी डिस्पोजल में परोसा जा रहा है। ट्रेन 16601।"

इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जो तमिलनाडु के इरोड जंक्शन से बिहार के जोगबनी तक चलती है और कई राज्यों से होते हुए 3,100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करती है। यह ट्रेन हफ़्ते में एक बार, हर गुरुवार को चलती है और अपनी लंबी यात्रा में सैकड़ों यात्रियों को सेवा प्रदान करती है।

रेलवे अधिकारियों या आईआरसीटीसी द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालाँकि, ट्रेन में भोजन परोसने की सेवाओं की कड़ी निगरानी ज़रूरी है।

डिस्पोजेबल कंटेनरों का दोबारा इस्तेमाल करने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, खासकर जब गर्म भोजन परोसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुछ प्लास्टिक से जहरीले रसायन निकल सकते हैं।

