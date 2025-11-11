दिल्ली के लाल किले में धमाके के एक दिन बाद, फरीदाबाद के सेक्टर 56 से ताज़ा विस्फोटक पदार्थ किया गया बरामद
नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़े धमाके और फरीदाबाद से हजारों किलोग्राम विस्फोटक मिलने के एक दिन बाद, मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों ने उसी इलाके से विस्फोटकों का एक और जखीरा बरामद किया। इस नई बरामदगी से दिल्ली-एनसीआर में एक बड़े आतंकी नेटवर्क के काम करने का शक और बढ़ गया है। यह घटना दिल्ली के लाल किले के पास हुए बड़े धमाके के एक दिन बाद हुई है, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी।
बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलने के बाद ताज़ा ज़ब्ती
10 नवंबर को, सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में एक और जगह से 350 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल, 20 टाइमर और कई मैगज़ीन बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि यह बरामदगी श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकी संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए कश्मीरी डॉक्टर डॉ. आदिल अहमद राथर से पूछताछ के बाद की गई।
रादर के खुलासों से पुलिस एक और संदिग्ध, डॉ. मुजम्मिल शकील तक पहुंची, जो जम्मू और कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। उसे फरीदाबाद के अल-फलाह हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आदमी दिल्ली-NCR इलाके में काम कर रहे थे, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि इसका इस्तेमाल विस्फोटक जमा करने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बेस के तौर पर किया जा रहा था।
फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कन्फर्म किया कि पकड़े गए विस्फोटकों में ट्रिगरिंग डिवाइस और हथियार भी शामिल थे। उन्होंने कहा, "हमें बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और 20 टाइमर मिले हैं। एक पिस्तौल, मैगज़ीन और एक वॉकी-टॉकी भी बरामद किया गया है। नए पकड़े गए पाउडर जैसे पदार्थ की जांच की जा रही है ताकि उसकी सही बनावट का पता चल सके।"
यह जांच 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जब श्रीनगर में JeM के सपोर्ट वाले पोस्टर दिखे थे। CCTV फुटेज में डॉ. राथर को इस काम के पीछे का आदमी पहचाना गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस को अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनके लॉकर से एक असॉल्ट राइफल मिली, और आगे की जांच से फरीदाबाद का पता चला, जहां विस्फोटक मिले थे।