प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 विपक्षी नेताओं ने लिखी चिट्ठी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर हमला

Highlights मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के संबंध में विपक्षी दलों का मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इसे लोकतंत्र पर हमला बताया चिट्ठी लिखने वालों में शरद पवार, ममता, तेजस्वी, अखिलेश और केसीआर समेत कई नेता शामिल

दिल्ली: शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आक्रमाक रूख अख्तियार करते जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में 9 विपक्षी नेताओं ने इस मसले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सिसोदिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमले से जोड़ा है।

9 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से आरोप लगाया है, "मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से मालूम होता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं।”

Nine Opposition leaders including Arvind Kejriwal have written to PM Modi on the arrest of former Delhi deputy CM Manish Sisodia in the excise policy case. They have stated that the action appears to suggest that "we have transitioned from being a democracy to an autocracy". pic.twitter.com/ohXn3rNuxI