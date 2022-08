लालकिले की प्राचीर से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और परिवारवाद पर हमला, पीएम मोदी ने कहा-कुछ लोग भ्रष्टाचारियों पर रहम करते हैं!

Highlights आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है। हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना कर ही रहना है। अपनी आंखों के सामने इसे कर के दिखाना है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सोमवार को कहा कि आज जब देश ‘‘अमृत काल’’ में प्रवेश कर रहा है तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं जो राजनीति तक ही सीमित नहीं हैं। उन्होंने देशवासियों से इन विकृतियों से नफरत करने और अगले 25 सालों में ‘‘विकसित भारत’’ सुनिश्चित करने के लिए ‘‘पंच प्रण’’ लेने का आह्वान किया।

आज का दिन ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि यह एक पुण्य पड़ाव, एक नयी राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर भी है। प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा का ब्लू प्रिंट पेश कर दिया। यानी आम चुनाव में परिवारवाद पर पीएम हमला करेंगे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम ने कहा है कि देश के शीर्ष पर बैठे अन्य संस्थानों में भी परिवारवाद है जो देश के लिए घातक है। आज ये बात दुनिया मानने लगी है। इसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जनक है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि PM ने एक बहुत सही बात कही कि अब खेलों और अन्य क्षेत्रों में हमारे इतने अधिक मेडल आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि पहले ये प्रतिभा नहीं थी। लेकिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण जिनमें प्रतिभा है, सामने आने का मौका मिलना चाहिए था।

प्रधानमंत्री ने भारत को ‘‘लोकतंत्र की जननी’’ बताया और कहा, ‘‘हमारे देश ने साबित कर दिखाया है कि हमारे पास हमारी विविधता से अंतर्निहित ताकत है और राष्ट्रभक्ति का धागा भारत को अटूट बनाता है।’’ पारंपरिक कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे के ऊपर नीले रंग का जैकेट तथा तिरंगे की धारियों वाला सफेद रंग का साफा पहने मोदी ने अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘‘आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।’’

