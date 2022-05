यूपी के बरेली में कैंटर-एंबुलेंस की जबरदस्त टक्कर में 7 लोगों की मौत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक

By अनिल शर्मा | Published: May 31, 2022 09:16 AM

यूपी सीएमओ ने बयान में लिखा- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बरेली में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है।

