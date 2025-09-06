गुजरात के पावागढ़ मंदिर में सामान ढुलाई रोपवे का तार टूटने से 6 लोगों की मौत
हलोल:गुजरात के पंचमहल जिले के प्रसिद्ध पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में शनिवार को एक सामान ढुलाई रोपवे का तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरेश दुधात ने हादसे में छह मौतों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुलिस और अग्निशमन दल राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं। पावागढ़ मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
श्रद्धालु मंदिर पहुंचने के लिए या तो लगभग 2000 सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण रोपवे को सुबह से ही आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर देवी काली को समर्पित एक भव्य मंदिर है। यहां हर साल लगभग 25 लाख आगंतुक आते हैं।
🚨 Ropeway Tragedy in Pavagadh— RashtraVaani (@RashtraVaani25) September 6, 2025
6 people lost their lives after a goods ropeway collapsed in Pavagadh. The ropeway was installed for transporting construction materials. Victims include 2 lift operators, 2 laborers, and 2 others.#Pavagadh#BreakingNews#RashtraVaanipic.twitter.com/TUEOieUTNE
