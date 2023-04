यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर-ट्राली के पुल से नीचे गिरने से 6 लोगों की मौत, 10 घायल, सीएम योगी ने जताया शोक

Highlights भागवत कथा के लिए जल लेने ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्राली में करीब 30 लोग सवार थे और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर की इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना इलाके में शनिवार को भागवत कथा के लिए जल लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्राली के पुल के ऊपर से गर्रा नदी में गिर जाने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गयी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली में करीब 30 लोग सवार थे और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

घटनास्‍थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी-ग्रामीण) संजीव बाजपेई ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि थाना तिलहर अंतर्गत निगोही मार्ग पर बिरसिंहपुर के गर्रा नदी पुल पर अजमतपुर गांव से भागवत कथा के लिए जल लेने जा रहे ट्रैक्टर ट्राली चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली नदी में जा गिरी। उन्होंने कहा कि अभी तक के पूछताछ में जानकारी मिली है कि ट्राली पर 30 से अधिक लोग सवार थे।

एएसपी ने बताया कि हादसे के बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि घटना में छह लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है जबकि घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद समेत आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को तिलहर प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में रखा गया है।

Shahjahanpur, UP | Over a dozen people are feared dead & many injured after a tractor trolley falls from a bridge into Garra river in Tilhar's Birsinghpur village. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/fauJBcOqYA