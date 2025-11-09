कहीं आपके आधार कार्ड का तो नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल? जानें कैसे इससे बचें

Aadhaar Card Misuse: आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसका हर जगह इस्तेमाल होता है। जिसका इस्तेमाल बैंक खाता खोलने से लेकर अन्य कामों में किया जाता है। हालांकि, आधार के जरिए कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि आधार कार्ड के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है या किसी के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि आप इससे खुद के आधार कार्ड को बचा नहीं सकते, बल्कि कुछ सावधानियां बरत कर आप आधार कार्ड के जरिए होने वाले धोखाधड़ी को रोक सकते हैं।

गौरतलब है कि आधार धोखाधड़ी से बचने के लिए, जब इस्तेमाल न हो रहा हो, तो अपने बायोमेट्रिक्स को हमेशा लॉक करें, जहाँ तक हो सके, अपने पूरे आधार नंबर के बजाय एक मास्क्ड आधार (जो पहले आठ अंक छुपाता है) शेयर करें और संदिग्ध गतिविधि की निगरानी के लिए नियमित रूप से अपने प्रमाणीकरण इतिहास की जाँच करें।

साथ ही, अपने आधार विवरण को अनावश्यक रूप से या सार्वजनिक कंप्यूटर पर शेयर करने से बचें, और उन्हें कभी भी सोशल मीडिया या फोन जैसे असत्यापित माध्यमों से शेयर न करें।

1. बायोमेट्रिक्स को लॉक और अनलॉक करें

जब आप प्रमाणीकरण के लिए अपने बायोमेट्रिक्स का उपयोग नहीं कर रहे हों, तो उन्हें आधिकारिक UIDAI वेबसाइट या mAadhaar ऐप के माध्यम से लॉक करें।

यह किसी को भी आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का अनधिकृत उपयोग करने से रोकता है।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता होने पर उन्हें अस्थायी रूप से अनलॉक करना याद रखें।

2. मास्क्ड आधार कार्ड का उपयोग करें

मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करें और उसका उपयोग करें, जो आपके आधार नंबर के केवल अंतिम चार अंक प्रदर्शित करता है।

यह संस्करण अधिकांश सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है और आपके पूरे नंबर को गलत हाथों में पड़ने से बचाता है।

3. प्रमाणीकरण इतिहास की निगरानी करें

अपने आधार प्रमाणीकरण इतिहास की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर UIDAI पोर्टल या mAadhaar ऐप में लॉग इन करें।

इससे आप अपने आधार का प्रमाणीकरण के लिए उपयोग की गई सभी बार की जानकारी देख सकते हैं, जिससे आपको किसी भी संदिग्ध या अनधिकृत गतिविधि का पता लगाने में मदद मिलती है।

4. विवरण साझा करने में सावधानी बरतें

अपना आधार नंबर केवल तभी साझा करें जब अत्यंत आवश्यक हो।

अपने आधार विवरण सोशल मीडिया, ईमेल या फ़ोन पर साझा न करें।

फ़ोटोकॉपी साझा करते समय, "केवल आधिकारिक उपयोग के लिए" जैसा वॉटरमार्क लगाने और उद्देश्य, दिनांक और समय बताने पर विचार करें।

सार्वजनिक कंप्यूटर या असुरक्षित नेटवर्क पर अपने आधार विवरण दर्ज करने से बचें।

5. वर्चुअल आईडी (VID) का उपयोग करें

जब भी संभव हो, अपने वास्तविक आधार नंबर के बजाय 16-अंकीय वर्चुअल आईडी जनरेट करें और उसका उपयोग करें।

आप अपना आधार नंबर और अपने पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके आधिकारिक UIDAI पोर्टल के माध्यम से VID जनरेट कर सकते हैं।

Web Title: 5 Important Things to Do to Avoid Fraud and Misuse of Your Aadhaar Card