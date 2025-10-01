तलाक के बाद गुजारा भत्ता के लिए 42% पुरुषों ने लिया कर्जा, भारत में तलाक पर हुए सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Divorce Alimony in India: भारत में तलाक की राष्ट्रीय दर भले ही लगभग 1% कम हो, लेकिन पुरुषों पर इसका वित्तीय प्रभाव बहुत ज़्यादा है। 1,248 उत्तरदाताओं पर आधारित, फाइनेंस मैगज़ीन द्वारा 2025 में किए गए एक सर्वेक्षण से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है: लगभग 42% तलाकशुदा पुरुषों ने गुजारा भत्ता या कानूनी खर्चों के लिए ऋण लिया, जिनमें से लगभग आधे ने ₹5 लाख से ज़्यादा खर्च किए।

सर्वेक्षण एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है: पुरुष न केवल भावनात्मक पीड़ा, बल्कि गंभीर वित्तीय तनाव का भी सामना कर रहे हैं, 29% ने तलाक के बाद अपनी नेटवर्थ में गिरावट की सूचना दी है। शहरी क्षेत्रों में, जहाँ तलाक की दर 30-40% बढ़ी है, आर्थिक नुकसान और भी ज़्यादा है।

भारत में तलाक सिर्फ़ टूटे रिश्तों का मामला नहीं है, बल्कि यह बैंक खातों के खत्म होने और वित्तीय अस्थिरता का भी मामला है।

1. तलाक से उबरने के लिए ऋण

लगभग 42% पुरुषों ने बताया कि उन्हें गुजारा भत्ता या कानूनी फीस चुकाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। यह कोई मामूली बोझ नहीं है - यह एक बड़ा आर्थिक बोझ है जो सालों तक चल सकता है।

2. गुजारा भत्ता की लागत आसमान छू रही है

चौंकाने वाली बात यह है कि 49% पुरुषों ने समझौते पर ₹5 लाख से ज़्यादा खर्च किए, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 19% है। तलाक एक भावनात्मक कष्ट से वित्तीय दुःस्वप्न में बदल सकता है।

3. नकारात्मक नेट वर्थ: एक खामोश संकट

तलाकशुदा पुरुषों में से लगभग एक-तिहाई ने तलाक के बाद नकारात्मक नेट वर्थ की सूचना दी। ऋण, समझौते और कानूनी फीस पुरुषों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं और उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

4. शहरी तलाक में उछाल

हालाँकि भारत में तलाक की कुल दर कम है, शहरी केंद्रों में 30-40% की वृद्धि देखी जा रही है, जिसका अर्थ है कि वित्तीय नुकसान शहरों में केंद्रित है, जहाँ जीवनशैली और अपेक्षाएँ लागतों को बढ़ा देती हैं।

5. कानूनी लड़ाइयाँ जेब खाली कर देती हैं

लंबी अदालती कार्यवाही, वकील की फीस और गुजारा भत्ता विवाद महीनों या सालों तक चल सकते हैं, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। पुरुष अक्सर अपना गुज़ारा चलाने के लिए कई बार, कभी-कभी ऊँची ब्याज दर पर, कर्ज़ लेते हैं।

6. तलाक के बाद आर्थिक असमानता

पुरुषों, खासकर उच्च आय वर्ग के, को अचानक धन के पुनर्वितरण का सामना करना पड़ता है। तलाक अक्सर पुरुषों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देता है, भले ही वे पहले स्थिर रहे हों, जबकि महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा को समझौतों में प्राथमिकता दी जाती है।

7. व्यापक तस्वीर: वित्तीय जोखिम के रूप में विवाह

सर्वेक्षण एक गंभीर सच्चाई को रेखांकित करता है: भारत में, विवाह केवल एक भावनात्मक प्रतिबद्धता नहीं है - यह एक संभावित वित्तीय दायित्व है, खासकर तलाक का सामना कर रहे पुरुषों के लिए।

भारत में तलाक राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभ हो सकता है, लेकिन पुरुषों के लिए यह आर्थिक रूप से विनाशकारी हो सकता है। ऋण, गुजारा भत्ता, कानूनी खर्च और नकारात्मक नेटवर्थ के कारण हज़ारों लोग कर्ज़ में डूब रहे हैं, जिससे जो व्यक्तिगत बदलाव होना चाहिए था, वह जीवनयापन के लिए आर्थिक संघर्ष में बदल रहा है।

शादी और तलाक के भावनात्मक परिणाम हो सकते हैं - लेकिन यह सर्वेक्षण साबित करता है कि इसकी आर्थिक कीमत उतनी ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा, विनाशकारी है।

