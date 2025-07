Amrit Bharat Express: बिहार को मिला तोहफा, 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू; जानें रूट, किराया और समय

Amrit Bharat Express:बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार, 18 जुलाई को बिहार में मौजूद प्रधानमंत्री ने चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे रेल अवसंरचना और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

भविष्य के लिए तैयार रेलवे नेटवर्क के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी ने राजेंद्र नगर (पटना) और नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी और दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), दरभंगा और लखनऊ (गोमती नगर) तथा भागलपुर होते हुए मालदा टाउन और लखनऊ (गोमती नगर) के बीच इन नई अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया।

1. राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना) से नई दिल्ली

2. बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल)

3. दरभंगा से लखनऊ (गोमती नगर)

4. मालदा टाउन से लखनऊ (गोमती नगर)

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें किफायती और आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं। उद्घाटन के बाद, ये नई ट्रेनें यात्रियों, खासकर बिहार और पूर्वी भारत के यात्रियों, के लिए किफायती, आधुनिक और आरामदायक यात्रा प्रदान करेंगी। नई सेवाओं में राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना) से नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), दरभंगा से लखनऊ (गोमती नगर) और मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए लखनऊ (गोमती नगर) तक की ट्रेनें शामिल हैं।

एक विशेष अमृत भारत एक्सप्रेस शुक्रवार, 18 जुलाई को सुबह 11:45 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल से रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:00 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी।

एक और विशेष वापसी सेवा 19 जुलाई को शाम 6:00 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगली रात 11:45 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुँचेगी।

उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि पटना-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22361/22362) 31 जुलाई, 2025 से प्रतिदिन सेवा शुरू करेगी।

ट्रेन संख्या 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल से प्रतिदिन शाम 7:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:10 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी।

The New #AmritBharatExpress Service is set to reshape the landscape of Bihar by speeding up goods trains and opening new avenues of opportunities for its Youth. pic.twitter.com/zX791MFTEi