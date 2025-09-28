Stampede in Tamil Nadu: भगदड़ में मरने वालों में से 38 शवों की पहचान पूरी, परिजनों को सौंपे गए शव

Stampede in Tamil Nadu: डिंडीगुल के जिलाधिकारी एस. सरवनन ने रविवार को कहा कि 27 सितंबर को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों में से 38 की शिनाख्त हो गई है और शव उनके परिजनों को सौंपने के प्रयास जारी हैं। सरवनन ने बताया कि एक महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने कहा, “अभी महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही शिनाख्त होगी, हम पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिवार वालों को सौंप देंगे।”

सरवनन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में से 14 के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. सुगंती राजकुमारी ने कहा कि 27 सितंबर को भर्ती किए गए दो लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उनकी हालत में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति है और मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान किया जा रहा है। राजकुमारी ने कहा, “हमें सरकारी अस्पताल में कुल 39 शव मिले और 31 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। दो लोगों की हालत गंभीर है।”

Web Title: 38 people killed in stampede in Tamil Nadu have been identified, bodies being handed over to their families District Magistrate