Stampede in Tamil Nadu: भगदड़ में मरने वालों में से 38 शवों की पहचान पूरी, परिजनों को सौंपे गए शव

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 28, 2025 11:24 IST2025-09-28T11:23:05+5:302025-09-28T11:24:32+5:30

Stampede in Tamil Nadu: यह वीडियो सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का है, जहां करूर भगदड़ की घटना के पीड़ितों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिवारों को सौंपे जा रहे हैं।

38 people killed in stampede in Tamil Nadu have been identified, bodies being handed over to their families District Magistrate | Stampede in Tamil Nadu: भगदड़ में मरने वालों में से 38 शवों की पहचान पूरी, परिजनों को सौंपे गए शव

Stampede in Tamil Nadu: भगदड़ में मरने वालों में से 38 शवों की पहचान पूरी, परिजनों को सौंपे गए शव

Stampede in Tamil Naduडिंडीगुल के जिलाधिकारी एस. सरवनन ने रविवार को कहा कि 27 सितंबर को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों में से 38 की शिनाख्त हो गई है और शव उनके परिजनों को सौंपने के प्रयास जारी हैं। सरवनन ने बताया कि एक महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने कहा, “अभी महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही शिनाख्त होगी, हम पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिवार वालों को सौंप देंगे।”

सरवनन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में से 14 के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. सुगंती राजकुमारी ने कहा कि 27 सितंबर को भर्ती किए गए दो लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उनकी हालत में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति है और मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान किया जा रहा है। राजकुमारी ने कहा, “हमें सरकारी अस्पताल में कुल 39 शव मिले और 31 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। दो लोगों की हालत गंभीर है।” 

Web Title: 38 people killed in stampede in Tamil Nadu have been identified, bodies being handed over to their families District Magistrate

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Tamil Nadu