Stampede in Tamil Nadu: भगदड़ में मरने वालों में से 38 शवों की पहचान पूरी, परिजनों को सौंपे गए शव
September 28, 2025
Stampede in Tamil Nadu: यह वीडियो सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का है, जहां करूर भगदड़ की घटना के पीड़ितों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिवारों को सौंपे जा रहे हैं।
Stampede in Tamil Nadu: डिंडीगुल के जिलाधिकारी एस. सरवनन ने रविवार को कहा कि 27 सितंबर को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों में से 38 की शिनाख्त हो गई है और शव उनके परिजनों को सौंपने के प्रयास जारी हैं। सरवनन ने बताया कि एक महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने कहा, “अभी महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही शिनाख्त होगी, हम पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिवार वालों को सौंप देंगे।”
#WATCH | करूर, तमिलनाडु: वीडियो सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से है, जहां करूर भगदड़ की घटना के पीड़ितों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अनुसार, कल TVK प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की घटना में अब तक 39… pic.twitter.com/WMMxf1KVFL
सरवनन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में से 14 के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. सुगंती राजकुमारी ने कहा कि 27 सितंबर को भर्ती किए गए दो लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उनकी हालत में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति है और मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान किया जा रहा है। राजकुमारी ने कहा, “हमें सरकारी अस्पताल में कुल 39 शव मिले और 31 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। दो लोगों की हालत गंभीर है।”