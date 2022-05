महाराष्ट्र: विवाह में खाना खाने के बाद किसी को हुई बेचैनी तो किसी ने की उल्टियां, 330 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2022 06:54 AM

अधिकारी ने बताया कि खाद्य विषाक्तता की शिकायत करने वालों में 133 जवालगा गांव के, 178 केदारपुर के और 25 काटे जवालगा गांव के रहने वाले हैं।

