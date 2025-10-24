30,000 लोगों से 1,500 करोड़ रुपये की ठगी, बेंगलुरु और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित, गृह मंत्रालय के साइबर विंग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के साइबर विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह महीनों में बड़े शहरों में 30,000 से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार हुए हैं, जिससे 1,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। इनमें से ज़्यादातर टारगेट किए गए लोगों की उम्र 30 से 60 साल के बीच थी, और बेंगलुरु, दिल्ली-NCR और हैदराबाद में लगभग 65 प्रतिशत मामले सामने आए हैं।

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की रिपोर्ट में बेंगलुरु को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान झेलने वाले शहर के तौर पर पहचाना गया है, जो कुल नुकसान का एक चौथाई (26.38 प्रतिशत) से ज़्यादा है। ये शहर अनजान इन्वेस्टर्स को निशाना बनाने वाले साइबर क्रिमिनल्स के लिए बड़े हॉटस्पॉट बन गए हैं।

टारगेट डेमोग्राफिक्स के एनालिसिस से पता चला कि ज़्यादातर प्रभावित लोग वर्किंग-एज आबादी से हैं। 30 से 60 साल के लोग सभी टारगेटेड लोगों में से 76 परसेंट से ज़्यादा हैं, जो एक ऐसा ट्रेंड दिखाता है जहाँ स्कैमर्स लोगों की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली उम्र में उनकी फाइनेंशियल इच्छाओं का फायदा उठाते हैं। सीनियर सिटीजन को भी ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें 8.62 परसेंट, या लगभग 2,829 लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं।

रिपोर्ट किए गए स्कैम मामूली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें बड़ी रकम शामिल है। हर पीड़ित को औसतन लगभग 51.38 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम बहुत सोची-समझी होती हैं और पर्सनल फाइनेंस के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

खासकर दिल्ली में प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जहां पीड़ितों को औसतन 8 लाख रुपये का नुकसान होता है। साइबर क्रिमिनल्स इन स्कैम्स को अंजाम देने के लिए अलग-अलग डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अहम भूमिका निभाते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि Telegram और WhatsApp जैसे मैसेजिंग ऐप्स मिलकर लगभग 20 प्रतिशत मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का एन्क्रिप्टेड होना, साथ ही ग्रुप बनाने में आसानी, इन्हें स्कैमर्स के लिए आकर्षक टूल बनाती है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि लिंक्डइन और ट्विटर जैसे फॉर्मल प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जो सिर्फ 0.31 परसेंट मामलों में ही होता है। इसके बजाय, अपराधी अपने ऑपरेशन के लिए इनफॉर्मल और डायरेक्ट मैसेजिंग चैनल पसंद करते हैं।

रिपोर्ट से एक और खास बात यह पता चली है कि स्कैम प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी कैटेगरी को "अन्य" लेबल दिया गया है, जिसमें सभी मामलों का 41.87 परसेंट शामिल है। इसका मतलब है कि स्कैम कई तरह के प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं जिनकी साफ तौर पर पहचान नहीं हो पाई है।

