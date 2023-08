ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ मालाबार अभ्यास, समुद्र में भारतीय नौसेना ने दुनिया को दिखाई ताकत

Highlights मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण 21 अगस्त को सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ वार्षिक मालाबार अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय प्रयास के रूप में शुरू हुआ था अब इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया नियमित भागीदार के रूप में शामिल हैं

27th edition of Exercise MALABAR: मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण 21 अगस्त को सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन), जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) और अमेरिकी नौसेना (यूएसएन) के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों ने हिस्सा लिया।मालाबार अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें 11-15 अगस्त 2023 तक बंदरगाह चरण और 16-21 अगस्त 2023 तक समुद्री चरण शामिल था।

